Пьяная компания подростков устроила дебош в автобусе в Петербурге

— Инцидент произошел у дома 55 на Богатырском проспекте. Выяснилось, что в салоне находилась компания подростков. Последние вели себя громко и вызывающе, а после начали ругаться с водителем. После сделанного им замечания один из молодых людей разбил рукой боковое стекло автобуса, — рассказали в ведомстве.