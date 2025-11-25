Пьяная компания подростков устроила дебош в автобусе в Петербурге

В полночь 24 ноября в полицию позвонил 46-летний водитель автобуса № 184 из Приморского района. Он пожаловался на неизвестных, устроивших скандал, после которого общественный транспорт получил серьезное повреждение. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Инцидент произошел у дома 55 на Богатырском проспекте. Выяснилось, что в салоне находилась компания подростков. Последние вели себя громко и вызывающе, а после начали ругаться с водителем. После сделанного им замечания один из молодых людей разбил рукой боковое стекло автобуса, — рассказали в ведомстве.
При этом несовершеннолетние дебоширы были под градусом. Осознав случившееся, они пустились в бега. Однако полицейские начали их разыскивать. Более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала про конфликт в магазине в центре Северной столицы. Его очевидцем стал подросток. Он не выдержал и сделал замечание взрослому мужчине, после чего перед его лицом промелькнул нож.