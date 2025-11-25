В Тюмени сантехник избил 98-летнюю ветерана Великой Отечественной войны

«Подсудимый решил похитить деньги у одиноко проживающей 98-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны. Ранее тюменец проводил в ее квартире сантехнические работы, из-за чего пенсионерка узнала его и впустила в жилье. Мужчина потребовал отдать ему деньги, а после отказа несколько раз ударил женщину по голове. После начал угрожать жертве ножницами», — рассказали в прокуратуре.