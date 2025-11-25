За ночь над Ростовской областью уничтожили 16 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Ростовской областью ночью с 24 на 25 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— Всего по стране уничтожено 249 дронов, — уточнили в ведомстве.
Напомним, утром глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что после ночной атаки БПЛА погибли три человека, различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района.
— Глубокие соболезнования родным и близким погибших, — отметил губернатор.
По данным оперативных служб, повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных дома, 12 частных домов и четыре автомобиля. Информация уточняется.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Три человека погибли, есть раненые: Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября 2025 В Таганроге после атаки БПЛА повреждены здание колледжа, детсад и дома.