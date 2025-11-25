Shot: У рэпера Птахи арестовали московскую квартиру

С октября 2017 года музыкант перестал платить за ЖКХ и накопил задолженность перед управляющей компанией Красносельского района. После нескольких обращений в суд приставы арестовали квартиру. Пока Нуриев не погасит долг, он не сможет продавать, дарить или сдавать жилье.