Хаос в небе и на земле: какие рейсы задержаны и отменены в аэропортах 25 ноября

Самая масштабная задержка — у рейса на Иваново. Он должен был подняться в воздух в 9:30 утра 24 ноября, но отправление перенесли сразу до 19:10 25 ноября. Таким образом, вылет откладывается более чем на сутки — это самый длинный разрыв по времени среди всех текущих рейсов. Другие направления тоже не уложились в график, хотя и в меньших масштабах. Самолет в Котлас (Руслайн SR-287) сместили почти на два часа — его теперь ждут только в 18:40. Похожая ситуация с Хабаровском: рейс Уральских авиалиний U6−173 отправится в 13:25, что почти на час позднее изначального времени. Вылет в Новосибирск (S7−5004) также сдвинут примерно на час — на 14:40. А вот самолет Аэрофлота на Москву (SU-25) задерживается почти на два часа: актуальное время вылета — 17:30.