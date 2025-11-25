В Екатеринбурге столкнулись три легковушки и автобус

Утром 25 ноября в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП. На перекрестке улиц Саввы Белых и Луганской столкнулись три легковых автомобиля и автобус. Как сообщают очевидцы, автобус врезался в забор и выехал на тротуар, у одной из машин повреждена передняя часть.