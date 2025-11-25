Ричмонд
В Екатеринбурге столкнулись три легковушки и автобус

В Екатеринбурге произошло ДТП с тремя легковушками и автобусом.

Источник: Комсомольская правда

Утром 25 ноября в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП. На перекрестке улиц Саввы Белых и Луганской столкнулись три легковых автомобиля и автобус. Как сообщают очевидцы, автобус врезался в забор и выехал на тротуар, у одной из машин повреждена передняя часть.

— ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогают водителям составить процессуальные документы. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом, — сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции Свердловской области.

Напомним, что утром 23 ноября на трассе под Асбестом произошло серьезное ДТП. Водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что пострадавших нет.