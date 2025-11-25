Ричмонд
Омский студент отдал мошенникам 630 тысяч родительских денег

Поверив аферистам, он продиктовал сотрудникам «деканата» код из СМС.

Источник: Комсомольская правда

В омской полиции рассказали об очередном случае дистанционного мошенничества. Аферисты обманули 19-летнего студента, в полицию обратилась его мать.

Женщина рассказала, что ее сыну якобы позвонили из деканата вуза. Сказали, что обновляют данные о студентах и потому необходимо продиктовать код из СМС. А далее юноше начались звонки от липовых сотрудников Госуслуг, Центробанка и МВД.

Аферисты запугали юношу и убедили его в том, что с его карты деньги были переведены на Украину и теперь ему грозит уголовная ответственность и конфискация имущества за финансирование терроризма. А чтобы этого избежать, необходимо снять все деньги семьи и перевести их, куда скажут.

Студент тайком взял телефон матери и последовал инструкции. Аферистам он перевел 630 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье «мошенничество».