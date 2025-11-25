Омский студент отдал мошенникам 630 тысяч родительских денег

Аферисты запугали юношу и убедили его в том, что с его карты деньги были переведены на Украину и теперь ему грозит уголовная ответственность и конфискация имущества за финансирование терроризма. А чтобы этого избежать, необходимо снять все деньги семьи и перевести их, куда скажут.