Кто такой «крабовый король» с Дальнего Востока Олег Кан

Заседание по делу «крабового короля» состоится 21 марта.
Гособвинение не нашло подтверждения смерти «крабового короля» — рыбопромышленника с Дальнего Востока Олега Кана. Бизнесмен обвиняется в контрабанде живого краба на сумму в 2,6 млрд и неуплате налогов. Ранее суд признал его виновным в организации убийства по найму коммерсанта Валерия Пхиденко. Что известно о «крабовом короле» и новые подробности дела — в материале URA.RU.
Биография.
Олег Кан родился 16 апреля в 1967 году. Он окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства.
В начале 1990-х годов работал на Невельской базе тралового флота. В 1995 году стал генеральным директором российско-японского совместного предприятия «Вакканай».
Олег Кан обвиняется в контрабанде краба.
В 2018 году по федеральным телеканалам был показан фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и нелегальной реализации камчатского краба за рубежом, а в числе причастных упомянут «крабового короля» Олега Кана. В 2020 году Следственный комитет РФ обратился в суд с ходатайством о заочном аресте Кана по подозрению в организации убийства, что было одобрено судом.
В 2020 году журналист Ксения Собчак договорилась о приобретении доли в двух активах, связанных с Олегом Каном — «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон». Однако сделка не состоялась, суд арестовал доли на основании уголовных дел против Кана.
По словам самого Кана, ввести Собчак в крабовый бизнес предложил бывший топ-менеджер «Роснефти» Игорь Соглаев. Из-за проблем в компаниях Собчак была приглашена в качестве инвестора. «Она могла бы помочь как медийный ресурс: как эпатажная журналистка с известным именем могла бы доносить до чиновников, что это прозрачный и законопослушный бизнес», — сообщил Кан в беседе с «Ведомости».
Официально компания «Курильский универсальный комплекс» принадлежит Виктории Ледуковой, которую СМИ называют бывшей женой Олега Кана. Экс-генеральный директор компании — сын Александр. В настоящее время «Курильский универсальный комплекс» возглавляет Родион Кан.
Уголовные дела.
Действия по розыску «крабового короля» — рыбопромышленника с Дальнего Востока Олега Кана — начались с конца мая 2021 года. В январе 2024 года Кану запросили 19 лет колонии строгого режима, однако его представитель 19 марта сообщил, что Кан умер за границей. Но Генпрокуратура считает смерть бизнесмена инсценировкой.
Первое дело.
В приморском арбитраже рассматривается иск Генеральной прокуратуры на сумму 376 миллиардов рублей, где также была озвучена информация о смерти Кана. Ответчиками являются 31 компания и 29 физических лиц, которые подконтрольны Кану, а также еще одному «крабовому королю» Дмитрию Дремлюге.
По информации прокуратуры, в течение последних пяти лет данные компании установили иностранный контроль (у Кана есть вид на жительство в Корее, а Дремлюга является гражданином Украины) над стратегически важными секторами и создали угрозу экономической безопасности. Расследование этого уголовного дела запустилось в 2018 году после показа на телеканалах «Первый канал» и «России 24» фильмов о незаконном вылове на Дальнем Востоке и контрабанде морепродуктов за границу.
Олег Кан привлек внимание председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Глава СК поручил пересмотреть решение о прекращении предыдущего уголовного преследования Кана, в рамках которого его подозревали в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося рыбным бизнесом.
Второе дело.
«Крабовый король» обвиняется в заказном убийстве своего конкурента.
По данному делу заместитель генерального прокурора РФ и Дмитрий Демешин запросил в качестве наказания для Олега Кана 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно версии следствия, в 2005 году Кан нанял наемного убийцу (до сих пор не был найден), который 29 марта пригласил Пхиденко на встречу в ресторан «Три богатыря» и совершил в него три выстрела. Рыбопромышленник получил ранения грудной клетки и брюшной полости, в результате чего погиб.
По мнению прокуратуры, Кан подозревал Пхиденко в участии в покушении на его жизнь. Следующее заседание по данному делу пройдет 21 марта.
Розыск и «смерть».
В 2021 Следком РФ устроил поиски Кана. Однако найти его не удалось. «Скрывшемуся за пределами страны Кану предъявлено обвинение в организации в 2010 году заказного убийства и контрабанды. Судом он заочно арестован», — сообщили в СК.
В марте 2024 года в судебном заседании по делу, возбужденному Генеральной прокуратурой РФ против рыбопромышленников Дальнего Востока, представитель ответчиков сообщил о смерти Кана. Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этой информации. В Генпрокуратуре отметили, что смерть Кана — инсценировка. Представитель ведомства сообщил, что родственники «крабового короля» не обращались в органы ЗАГС с заявлением о смерти. Однако позже адвокат Олег Суханов сообщил в беседе с ТАСС, что адвокаты передали в канцелярию Арбитражного суда Приморского края свидетельство о смерти Кана.
Но гособвинение не нашло доказательств гибели рыбопромышленника. 25 ноября в суде оно указало, что подтверждения смерти Кана в России нет, следовательно нет оснований прекращать уголовное дело. Гособвинение требует взыскать с «крабового короля» более 4,2 млрд рублей.