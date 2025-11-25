Кто такой «крабовый король» с Дальнего Востока Олег Кан

По данному делу заместитель генерального прокурора РФ и Дмитрий Демешин запросил в качестве наказания для Олега Кана 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно версии следствия, в 2005 году Кан нанял наемного убийцу (до сих пор не был найден), который 29 марта пригласил Пхиденко на встречу в ресторан «Три богатыря» и совершил в него три выстрела. Рыбопромышленник получил ранения грудной клетки и брюшной полости, в результате чего погиб.