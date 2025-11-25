Водитель автобуса в Уфе проехал по руке 87-летнего дедушки

Калининский районный суд Уфы вынес приговор водителю автобуса «НефАЗ», по вине которого 87-летний пенсионер лишился руки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в декабре прошлого года водитель, высаживая пассажиров на остановке «Стеклонит», не дождался полного закрытия дверей и начал движение. В этот момент из автобуса выходил 87-летний мужчина. Он упал и оказался под задним колесом. В результате дедушка лишился правой руки.
Подсудимый не признал свою вину.
Суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.