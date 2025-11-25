Водитель автобуса в Уфе проехал по руке 87-летнего дедушки

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в декабре прошлого года водитель, высаживая пассажиров на остановке «Стеклонит», не дождался полного закрытия дверей и начал движение. В этот момент из автобуса выходил 87-летний мужчина. Он упал и оказался под задним колесом. В результате дедушка лишился правой руки.