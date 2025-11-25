В ФРГ 2-летняя девочка выпила антисептик из детского набора в McDonalds

Жительница Касселя в Германии купила в местном McDonalds набор для ребенка «Хэппи Мил», однако в нем вместо негазированной воды в бутылке было дезинфицирующее средство, 2-летний ребенок его выпил, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Она открыла бутылку на парковке, ничего необычного не произошло. Но как только ничего не подозревающая малышка выпила из бутылочки, она тут же покраснела и начала кричать от боли», — говорится в материале.
Женщина забежала в ресторан, но там ей не поверили и отказались помогать. Она вызвала экстренные службы, ребенка госпитализировали. Девочка получила ожог полости рта, по словам врачей, она чудом избежала более серьезных травм и отравления.
Позже в McDonalds подтвердили произошедшее. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему.
«Мы полностью сотрудничаем со следствием», — заявили в сети ресторанов.
Содержимое бутылки отправлено на анализ. Следствие выясняет, как антисептик мог попасть в бутылку для воды в детском наборе.
Ранее сотни китайцев отравились на выставке медицинского оборудования в ФРГ.