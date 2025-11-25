Причиной утренних заторов в Челябинске стали несколько аварий

На Свердловском тракте водитель грузового автомобиля «Ситрак» наехал на обвисшие провода. После чего еще два водителя на «Киа Рио» и на мусоровозе также наехали на контактный провод, не повредив его. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции организовали на месте беспрепятственное движение для других транспортных средств.