Причиной утренних заторов в Челябинске стали несколько аварий

Причиной утренних пробок в Челябинске сегодня утром стали сразу несколько аварий на Свердловском тракте и в центре города. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Три машины наехали на контактные провода.

«В утреннее время произошло несколько дорожно-транспортных происшествия на Свердловском тракте. В авариях пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На Свердловском тракте водитель грузового автомобиля «Ситрак» наехал на обвисшие провода. После чего еще два водителя на «Киа Рио» и на мусоровозе также наехали на контактный провод, не повредив его. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции организовали на месте беспрепятственное движение для других транспортных средств.

Причиной затора на проспекте Ленина стала пробка из-за ДТП около дома № 63 по проспекту Ленина. Там столкнулись автомобили «Хендай Крета» и «Хендай Велостер». Также проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Читатели URA.RU ранее пожаловались на огромные пробки утром 25 ноября. Заторы образовались в центре Челябинска и на въезде в город по Свердловскому тракту со стороны Металлургического района.