В Тюмени поймали 19-летнего курьера, помогавшего мошенникам

«В полицию поступило несколько заявлений от тюменцев. Им звонил неизвестный и угрожал ответственностью за незаконные денежные переводы. Чтобы избежать наказания гражданам предлагали задекларировать все имеющиеся деньги. За ними приезжал курьер, которого задержали во время одного из эпизодов. Молодой человек 2006 года рождения рассказал, что нашел “подработку” в интернете и знал, что помогает мошенникам», — сообщает издание.