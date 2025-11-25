В сгоревшем доме в Башкирии нашли тело 47-летнего мужчины

В селе Старосубхангулово Бурзянского района Башкирии случился пожар в жилом доме. Информация о происшествии поступила в оперативные службы, после чего на место незамедлительно выехала пожарная команда.
Как сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям, в огне погиб человек. Спасатели нашли на пепелище 47-летнего местного жителя.
По факту случившегося начато разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.