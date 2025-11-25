Ричмонд
В сгоревшем доме в Башкирии нашли тело 47-летнего мужчины

Пожар в Бурзянском районе унес жизнь мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В селе Старосубхангулово Бурзянского района Башкирии случился пожар в жилом доме. Информация о происшествии поступила в оперативные службы, после чего на место незамедлительно выехала пожарная команда.

Как сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям, в огне погиб человек. Спасатели нашли на пепелище 47-летнего местного жителя.

По факту случившегося начато разбирательство.

