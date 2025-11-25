Суд не стал закрывать дело рыбопромышленника Кана из-за заявлений о смерти

Фрунзенский районный суд Владивостока отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела сахалинского предпринимателя Олега Кана. Адвокаты утверждали, что фигурант умер, однако представленные ими документы суд не признал достаточными, передаёт корреспондент РИА Новости.
В ходе прений 10 ноября защита настаивала, что производство необходимо прекратить в связи со смертью обвиняемого. Гособвинение попросило отсрочку для проверки бумаг, после чего суд приступил к рассмотрению ходатайства. Во вторник представитель обвинения заявил, что документ, выданный иностранным государством, не может подтверждать факт смерти на территории России, и поддержал отказ.
По данным следствия, в 2014—2019 годах Кан и его сообщники организовали схему контрабандного вывоза краба в Японию, Южную Корею и Китай. Поставки оформлялись по заниженной стоимости, тогда как фактическая цена товара была выше. Сумма незаконно вывезенной продукции оценивается в 2,6 миллиарда рублей, ущерб от неуплаты таможенных платежей — более девяти миллионов.
Кроме того, в апреле прошлого года Кан был заочно признан виновным в организации заказного убийства бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Он получил семнадцать лет лишения свободы, суд также назначил компенсацию морального вреда пяти потерпевшим — по три миллиона рублей каждому. Приговор обжалован стороной защиты.
Кан скрывался за границей, его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Ранее адвокат представил данные о возможной смерти предпринимателя в Великобритании. Генпрокуратура назвала эту версию инсценировкой.
Читайте также: Россиянка уронила семимесячного сына в кастрюлю с кипящим супом.