На Урале раскрыли картель по поставке деталей для автобусов на 36 млн

Сотрудники ведомства раскрыли заключение между конкурирующими компаниями «Нитавто» и «Автобус». По соглашению они должны были поддерживать цены на торгах, проводимых в формате электронного аукциона. После окончания подачи заявок, но до подачи предложений о цене компании созванивались между собой и обсуждали, как устранить третьего участника.