Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале раскрыли картель по поставке деталей для автобусов на 36 млн

В Свердловской области раскрыли картель по поставке запасных частей для автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области раскрыли картель по поставке запасных частей для автобуса на 36 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Управления Федеральной антимонопольной службы.

Сотрудники ведомства раскрыли заключение между конкурирующими компаниями «Нитавто» и «Автобус». По соглашению они должны были поддерживать цены на торгах, проводимых в формате электронного аукциона. После окончания подачи заявок, но до подачи предложений о цене компании созванивались между собой и обсуждали, как устранить третьего участника.

— По результатам электронного аукциона с ООО «Автобус» был заключен договор на поставку запасных частей для автобусов на сумму 70 миллионов рублей. Согласно дополнительному соглашению к договору, товар исполнителем поставлен, а заказчиком принят на сумму 36,9 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе свердловского УФАС.

В итоге прибыль, полученная в результате незаконного соглашения, составила 36,9 миллиона рублей. К компании «Автобус» предъявили административное правонарушение по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение антимонопольного ограничивающего соглашения». Организации назначили штраф в 1 миллион рублей, половина из которого уже погашена.