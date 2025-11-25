Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанин, отнявший дочь у бывшей жены, отделался условным сроком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября, ФедералПресс. Суд вынес мягкий приговор свердловчанину Андрею Брезгину, который отобрал дочь у бывшей жены и не разрешал девочке видеться с матерью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Источник: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

«Нравственному, психическому и духовному развитию малолетней девочки причинен существенный вред. Также существенный вред причинен матери ребенка. Осужденный вину в инкриминируемом деянии не признал, пояснив, что защищал свои права как отец ребенка, действовал в интересах малолетней дочери», — пояснили там позиции сторон.

Как выяснил суд, летом 2021 года Брезгин во время встречи с женой схватил дочь и сел в машину, за рулем которой находился его друг. После этого Брезгин полтора месяца скрывался с девочкой в другом регионе, а затем перевез ее в свой дом в Сысерти, не позволяя видеться с матерью и ее родственниками.

В 2022 году Брезгина арестовали по обвинению в похищении и убийстве дочери, но затем выяснилось, что девочка жива. Обвинения были сняты, сам Брезгин реабилитирован и даже отсудил у государства деньги за незаконное уголовное преследование.

В то же время против Брезгина возбудили дело о самоуправстве, которое Железнодорожный суд Екатеринбурга рассматривал почти два года. В итоге свердловчанина приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Дозвониться адвокату Андрею Конышеву и экс-супруге Брезгина Наталье корреспонденту «ФедералПресс» не удалось. Ранее Наталья Брезгина сообщала, что ее бывший муж еще в 2023 году был лишен родительских прав в отношении двух дочерей.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее аналогичное дело возбудили в отношении свердловчанина, который отнял у бывшей жены семилетних детей-близнецов.