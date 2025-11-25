Свердловчанин, отнявший дочь у бывшей жены, отделался условным сроком

Как выяснил суд, летом 2021 года Брезгин во время встречи с женой схватил дочь и сел в машину, за рулем которой находился его друг. После этого Брезгин полтора месяца скрывался с девочкой в другом регионе, а затем перевез ее в свой дом в Сысерти, не позволяя видеться с матерью и ее родственниками.