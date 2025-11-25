Свердловчанин, отнявший дочь у бывшей жены, отделался условным сроком

«Нравственному, психическому и духовному развитию малолетней девочки причинен существенный вред. Также существенный вред причинен матери ребенка. Осужденный вину в инкриминируемом деянии не признал, пояснив, что защищал свои права как отец ребенка, действовал в интересах малолетней дочери», — пояснили там позиции сторон.
Как выяснил суд, летом 2021 года Брезгин во время встречи с женой схватил дочь и сел в машину, за рулем которой находился его друг. После этого Брезгин полтора месяца скрывался с девочкой в другом регионе, а затем перевез ее в свой дом в Сысерти, не позволяя видеться с матерью и ее родственниками.
В 2022 году Брезгина арестовали по обвинению в похищении и убийстве дочери, но затем выяснилось, что девочка жива. Обвинения были сняты, сам Брезгин реабилитирован и даже отсудил у государства деньги за незаконное уголовное преследование.
В то же время против Брезгина возбудили дело о самоуправстве, которое Железнодорожный суд Екатеринбурга рассматривал почти два года. В итоге свердловчанина приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Дозвониться адвокату Андрею Конышеву и экс-супруге Брезгина Наталье корреспонденту «ФедералПресс» не удалось. Ранее Наталья Брезгина сообщала, что ее бывший муж еще в 2023 году был лишен родительских прав в отношении двух дочерей.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее аналогичное дело возбудили в отношении свердловчанина, который отнял у бывшей жены семилетних детей-близнецов.