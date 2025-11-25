Россиянин впал в кому в Германии из-за йогурта

У молодого человека начались тошнота и рвота, его госпитализировали с внутренним кровотечением. В больнице состояние Ильяса стало стремительно ухудшаться. Развились сепсис и поражение легких. В результате врачи были вынуждены ввести его в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Месяц пребывания в реанимации не был покрыт медицинской страховкой. Попытки оформить новую страховку и найти юристов с переводчиками для решения ситуации осложнялись из-за российского паспорта и сложностей с бюрократической системой Германии.