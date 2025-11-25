Россиянин впал в кому в Германии из-за йогурта

Во время пребывания на фестивале мужчина съел испорченный молочный продукт.
Российский турист впал в кому в Германии из-за испорченного йогурта. Молодой человек страдает от тяжелой формы спинальной мышечной атрофии (СМА).
«Российский турист с инвалидностью впал в кому в Германии из-за испорченного йогурта», — пишет Mash. 26-летний Ильяс из Астрахани долгое время жил в Марокко и много путешествовал. В августе он приехал в Германию на фестиваль Gamescom. Во время пребывания на фестивале Ильяс съел испорченный молочный продукт, после чего его состояние резко ухудшилось.
У молодого человека начались тошнота и рвота, его госпитализировали с внутренним кровотечением. В больнице состояние Ильяса стало стремительно ухудшаться. Развились сепсис и поражение легких. В результате врачи были вынуждены ввести его в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Месяц пребывания в реанимации не был покрыт медицинской страховкой. Попытки оформить новую страховку и найти юристов с переводчиками для решения ситуации осложнялись из-за российского паспорта и сложностей с бюрократической системой Германии.
Госпиталь выставил счет на внушительную сумму — 250 тысяч евро (почти 23 миллиона рублей). По словам Ильяса, качество медицинских услуг оставляло желать лучшего. Пациенту не выдавали необходимый откашливатель, реабилитация проводилась с задержками, а просьбы снять трубку с трахеи игнорировались. После выписки из больницы состояние Ильяса остается тяжелым. Он отмечает, что атрофия спины прогрессировала из-за ненадлежащего лечения. Кроме того, молодой человек потерял работу и израсходовал все свои накопления.