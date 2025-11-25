Люди погибли на юге РФ в ходе одного из самых массированных ударов: карта атак БПЛА 25 ноября

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 249 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Больше всего беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря — 116, над территорией Краснодарского края — 76, над Крымом — 23, над Ростовской областью — 16, семь в небе над Брянской областью. По четыре дрона ВСУ сбито над Курским регионом и Азовским морем. Два беспилотника ликвидировано в Белгородской области и один сбит над территорией Липецкой области. Об этом сообщили в Минобороны.