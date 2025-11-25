Люди погибли на юге РФ в ходе одного из самых массированных ударов: карта атак БПЛА 25 ноября

Больше всего дронов ВСУ сбито над акваторией Черного моря.
Прошедшей ночью, 25 ноября, украинские беспилотники ударили по нескольким российским территориям. В частности, одна из самых массированных атак была совершена на юг России. В результате в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области погибли трое мирных жителей. В Краснодарском крае и Белгородской области несколько человек получили различные травмы.
Всего средства ПВО уничтожили 249 дронов. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ 25 ноября — в материале URA.RU.
За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 249 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Больше всего беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря — 116, над территорией Краснодарского края — 76, над Крымом — 23, над Ростовской областью — 16, семь в небе над Брянской областью. По четыре дрона ВСУ сбито над Курским регионом и Азовским морем. Два беспилотника ликвидировано в Белгородской области и один сбит над территорией Липецкой области. Об этом сообщили в Минобороны.
Ростовская область: погибшие мирные жители.
Украинские БПЛА ударили по Таганрогу и Неклиновскому району. В результате погибли три местных жителя, двое из них — в больнице. Также различные травмы получили 10 человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Точные данные об ущербе инфраструктуре еще уточняются. Глава региона со ссылкой на оперативные службы сообщил, что на данный момент известно о повреждениях лакокрасочного цеха, складского помещения, нескольких социальных объектов, четырех многоквартирных и 12 частных жилых домов, а также четырех автомобилей по всей территории Ростовской области.
Кубань: раненые и множественные повреждения.
Краснодарский край подвергся одной из самых массированных атак беспилотников со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
В результате ударов БПЛА в пяти муниципалитетах края повреждено не менее 20 домов. Шесть жителей получили ранения. В Краснодаре, по словам Кондратьева, отмечены незначительные повреждения жилых и коммерческих объектов, в селе Первореченском Динского района пострадало частное домовладение. В Туапсе горела крыша многоквартирного жилого дома.
Губернатор Краснодарского края отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдалась в Геленджике и Новороссийске. В последнем предварительно зафиксировано повреждение семи многоквартирных и как минимум семи частных домов. Четыре человека получили травмы. Для жителей там создан пункт временного размещения. В селе Кабардинка (Геленджик) повреждено несколько частных домов, один человек доставлен в больницу.
Белгородская область: пострадали люди.
В результате атаки украинского дрона пострадали два мирных жителя. Беспилотник нанес удар по частному дому в поселке Октябрьский. Людей незамедлительно госпитализировали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины, головы, плеча и ноги бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Мужчину с баротравмой сотрудники СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал губернатор Белгородской области в своем telegram-канале.
Брянская область: без происшествий.
В регионе в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано. На местах падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Где временно не работали аэропорты.
В воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Сочи вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов. Это сделано в целях безопасности пассажиров, сообщили в Росавиации. Лишь ранним утром было заявлено, что аэропорты могут продолжить работу в штатном режиме.