Россиянка семь лет носила внутри себя иглу, которую забыли во время кесарева сечения

Жительница Абакана семь лет носила внутри себя иглу, которую, по предположениям семьи, забыли врачи во время кесарева сечения. Об этом рассказал муж пострадавшей.
По его словам, история, скорее всего, началась в 2018 году, когда женщине делали операцию, и иглу могли оставить в ране при зашивании. Тогда на рентгене и УЗИ посторонний предмет не обнаружили. Проверить точное время нахождения иглы сложно, поскольку инородный предмет обнаружили всего три месяца назад. По словам семьи, женщина упала, ударилась спиной, и на новом снимке неожиданно выявили иглу.
Много лет пациентка не ощущала наличие постороннего предмета внутри себя. Врачи перинатального центра, как сообщил муж, не могут точно объяснить, когда именно произошла ошибка.
Семья планирует провести операцию по извлечению иглы, однако доверие к клинике пропало, отметил муж. Он добавил, что намерен обращаться в суд, поскольку игла до сих пор находится внутри женщины, передает Telegram-канал «112».
Другой случай произошел в сентябре, когда врач частной стоматологической клиники в Башкирии забыл во рту пациентки иглу, которая позже мигрировала в кишечник. Медики осмотрели девушку и пришли к выводу, что нужна полостная операция.