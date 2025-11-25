В Башкирии театры стали дороже, техника дешевле

В октябре рост цен в Башкирии продолжил замедляться. Согласно информации Национального банка республики, годовая инфляция составила 8,1%. При этом за один месяц стоимость товаров и услуг в среднем увеличилась на 0,8%.
Наибольший рост отмечался в продуктовой категории, особенно на фрукты и овощи. Это объясняется сезонными факторами — переходом на более дорогие тепличные овощи и импортную продукцию вместо местной. В то же время снизились цены на сахар благодаря хорошему урожаю и значительным складским запасам.
Среди непродовольственных товаров подорожали парфюмерия, косметика и средства для дома, что связано с увеличением производственных и транспортных расходов. При этом электроника, включая смартфоны, и отдельные виды бытовой техники стали стоить меньше из-за снижения покупательского спроса на фоне высоких процентных ставок по кредитам.
В сфере услуг отмечается подорожание театральных билетов в связи с началом нового сезона. Местные дома отдыха повысили цены, воспользовавшись растущим интересом к коротким путешествиям. Одновременно зарубежный туризм стал более доступным благодаря укреплению рубля.
Общероссийский показатель годовой инфляции в октябре снизился до 7,7%. Банк России планирует сохранять жесткую денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4−5% к концу следующего года.
