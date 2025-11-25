Ричмонд
Число пострадавших при атаке ВСУ на Кубань увеличилось до шести

Наиболее тяжелая ситуация после атаки ВСУ сложилась в Новороссийске и Геленджике.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский край подвергся одной из самых длительных и интенсивных атак беспилотников. Ранения получили шесть человек, повреждены не менее 20 жилых домов в пяти муниципалитетах. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Новороссийске и Геленджике.

«В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметил он в Telegram-канале.

В Новороссийске также открыли пункт временного размещения для жителей, чьи дома оказались непригодны для проживания. В Геленджике, в селе Кабардинка, частично разрушены несколько домов, один человек госпитализирован.

В Туапсе из-за атаки загорелась крыша многоквартирного дома, осколками ранило охранника расположенного рядом учреждения. В Краснодаре зарегистрировали повреждения жилых помещений и офисного здания. В Динском районе пострадал частный дом в селе Первореченском.

Кондратьев заявил, что с утра во всех муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре после атаки беспилотников повреждены две многоэтажки и офисный центр. Под Геленджиком упавшие фрагменты дрона вызвали возгорание в лесу, пожар удалось локализовать.

