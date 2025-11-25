Ричмонд
3,3 млн рублей потеряла жительница Иркутска на лжеинвестициях

По похожей схеме обмануты жители города Зима, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска и поселка Чунский.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 ноября. В Иркутске жительница потеряла 3,3 млн рублей, связавшись с мошенниками, выдававшими себя за брокеров. По той же схеме пострадали жители Зимы, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска и поселка Чунский, потерявшие от 50 тысяч до 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, в Ангарске и Усть-Куте за неделю выявлены четыре крупных случая телефонного мошенничества, в результате которых жители лишились в общей сложности 10,3 млн рублей. Преступники действовали под видом сотрудников силовых структур, госорганов и коммунальных служб, убеждая людей «спасать» свои деньги от мнимых угроз.