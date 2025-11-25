3,3 млн рублей потеряла жительница Иркутска на лжеинвестициях

IrkutskMedia, 25 ноября. В Иркутске жительница потеряла 3,3 млн рублей, связавшись с мошенниками, выдававшими себя за брокеров. По той же схеме пострадали жители Зимы, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска и поселка Чунский, потерявшие от 50 тысяч до 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.