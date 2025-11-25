Пленный солдат ВСУ рассказал о безжалостных приказах своего командования. Видео

«Когда сдался в плен, российские военнослужащие сначала выводили меня с Покровска, я так понимаю, на свои позиции — на свою базу. Когда шли — работали по нам и минометы, и дроны. Но когда дошли — ребята завели в дом, развязали руки, глаза. Сначала нормально побеседовали, не оказывали никакого давления, потом предложили кофе, угостили. В течение двух дней кормили хорошо — давали и пельмени, и сосиски, давали шоколадные батончики, разрешали ходить в туалет, не было никакого давления абсолютно…», — поделился украинец.