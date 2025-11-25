Пленный солдат ВСУ рассказал о безжалостных приказах своего командования. Видео

Военнопленный боец ВСУ рассказал ВС РФ, как его командование прикалывало убивать своих же сослуживцев.
Украинский военнопленный Артем Кондыбко рассказал о приказах, которые отдавались его командирами, и ситуации в Красноармейске (Покровске). По его словам, расчет получил задание уничтожать как российские войска, так и отступающих украинских солдат. Причем самого Кондыбко также пытались ликвидировать при помощи минометов и дронов, когда того пытались вывести бойцы ВС РФ. Соответствующей информацией поделились в Минобороны РФ.
«В Покровске взяли в плен. Наш расчет — три человека — пулемет стоял в жилом доме. Задача была — уничтожение русской силы живой, так же техники и ВСУ, которые отступали, не хотели сражаться и вести огонь. Когда наши отступали, нам говорили их не жалеть — стрелять так же, как и русских», — рассказал Кондыбко в беседе с Минобороны РФ. Соответствующее видео есть в распоряжении URA.RU.
Украинский боец также отметил критическую ситуацию в подразделении: отсутствие провизии и боекомплекта, большие потери и многочисленные случаи сдачи в плен. Кондыбко также рассказал и о том, как российские военнослужащие относились к нему после пленения.
«Когда сдался в плен, российские военнослужащие сначала выводили меня с Покровска, я так понимаю, на свои позиции — на свою базу. Когда шли — работали по нам и минометы, и дроны. Но когда дошли — ребята завели в дом, развязали руки, глаза. Сначала нормально побеседовали, не оказывали никакого давления, потом предложили кофе, угостили. В течение двух дней кормили хорошо — давали и пельмени, и сосиски, давали шоколадные батончики, разрешали ходить в туалет, не было никакого давления абсолютно…», — поделился украинец.
Кроме того, Кондыбко рассказал о других аспектах ситуации в Красноармейске. По его словам, операторы беспилотных аппаратов ВСУ тренировались на мирном населении, а военнослужащие грабили магазины из-за отсутствия провизии. Он также упомянул о проблемах с водой и о том, что местные жители отказывались от помощи ВСУ.
Кондыбко рассказал об обучении в Великобритании, где его группа проходила стрелковую подготовку, изучала оказание первой медицинской помощи и инженерные работы, и отметил факты коррупции среди командования ВСУ: «Если хотел поменьше находиться на позициях — надо было “скинуть денежку”. Всегда по-разному — не было определенной суммы», — подчеркнул он.
Ранее в районе Красноармейска (Покровска) бойцы РФ из группировки «Центр» ликвидировали двоих и взяли в плен одного солдата ВСУ. Пленный Николай Бабчук рассказал о наплевательском отношении командования к бойцам и о том, что из части сбежали около 30 человек. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что украинские военнослужащие находятся в непростых обстоятельствах и должны иметь возможность сложить оружие, но подвергаются обстрелам со стороны своих же. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту, что со стороны России созданы все условия для пленения украинских бойцов.