Магнитная буря накрывает Россию 26 ноября: чего ждать и как пережить

Kp = 0−3 (Спокойно). Большинство людей ничего не чувствуют. Электроника работает стабильно.Kp = 4 (Небольшое возмущение). Могут возникать мелкие сбои в работе спутников. На самочувствии людей это обычно не сказывается.Kp = 5 (Слабая буря, G1). Могут начаться головные боли, легкое головокружение, чувство раздражительности или, наоборот, сонливости. У тех, кто чувствителен к погоде, может «скакать» давление.Kp = 6 (Умеренная буря, G2). Влияние на здоровье усиливается: головная боль и головокружение становятся более заметными. В энергосистемах возможны перепады напряжения.Kp = 7 (Сильная буря, G3). У метеозависимых людей состояние может значительно ухудшиться: возможны мигрени, боли в сердце, обострение хронических заболеваний.Kp = 8−9 (Очень сильная и экстремальная буря, G4-G5). Это редкость, но последствия серьезные. Могут происходить масштабные отключения электричества, пропадать радиосвязь и телесигнал. Для людей это период повышенного риска: сильные головные боли, головокружение и проблемы с сердечно-сосудистой системой — самые частые симптомы.