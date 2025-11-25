Магнитная буря накрывает Россию 26 ноября: чего ждать и как пережить

Конец ноября принес несколько магнитных бурь.
Конец ноября не дал передышку метеозависимым: в последние дни специалисты фиксируют серию магнитных бурь, которые влияют на самочувствие людей и работу техники. Следующая буря ожидается 26 ноября, и эксперты предупреждают о повышенной активности магнитного поля. В материале URA.RU — что ждать 26 ноября 2025, какая сила прогнозируется, когда магнитосфера успокоится и как пережить этот период с минимальными последствиями.
Прогноз магнитных бурь на 26 ноября 2025.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 26 ноября ожидается нестабильная магнитная обстановка. Ночь начнется с повышенной возбудимости магнитного поля: с полуночи индекс возмущенности достигнет 5 баллов, что соответствует оранжевому уровню опасности.
С 6:00 утра ожидается мощная магнитная буря — красный уровень, 5 баллов, что способно заметно повлиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями и на работу техники. В течение дня прогнозируются еще всплески активности: примерно к 15:00 возмущенность достигнет 4 баллов (оранжевый уровень), после чего к вечеру активность снизится, но день в целом останется неспокойным.
Вероятностная оценка событий на 26 ноября:
65% — магнитная буря20% — возбужденная магнитная обстановка15% — спокойная геомагнитная обстановка.
Индекс АП — 25%, F10.7 — 130.
Индекс АП отражает средний уровень возмущенности магнитного поля за последние 24 часа; в норме он составляет 0−10, текущие 25% указывают на повышенную активность.F10.7 — солнечный радиофлюкс на частоте 10,7 см, отражает уровень солнечной активности; нормой считается 70−100, текущие 130 говорят о повышенной солнечной активности, что усиливает влияние на геомагнитное поле.
Магнитные бури — это последствия того, что наше Солнце живет очень активной жизнью.
Солнечная активность 26 ноября 2025.
26 ноября на Солнце ожидается повышенная активность. По данным лаборатории, солнечный радиофлюкс F10.7 составляет 130 — выше нормы. Это связано с наличием активных солнечных пятен и выбросов энергии, которые усиливают геомагнитные возмущения на Земле.
Повышенная солнечная активность может провоцировать:
кратковременные сбои в работе радиосвязи и навигационных систем;усиление влияния магнитных бурь на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями;появление полярных сияний в высоких широтах.
В целом, 26 ноября будет днем повышенного геомагнитного и солнечного воздействия, поэтому чувствительным людям рекомендуется соблюдать осторожность, избегать сильных физических и эмоциональных нагрузок и следить за самочувствием.
Атмосферное давление 26 ноября в Москве и Санкт-Петербурге.
26 ноября принесет метеочувствительным людям двойную нагрузку — высокое атмосферное давление сочетается с магнитной бурей.
Что это значит на практике:
В Москве атмосферное давление поднялось до 749 мм рт. ст., что значительно выше нормы (около 746 мм рт. ст.).В Санкт-Петербурге давление еще выше — 764 мм рт. ст., что также является повышенным показателем для города.
Самая сильная и по-настоящему страшная магнитная буря произошла в мае 1921 года.
Прогноз магнитных бурь на конец ноября 2025 года.
После напряженного дня 26 ноября магнитная обстановка на Земле останется нестабильной. 27 ноября ожидается возбужденная магнитосфера с индексом 4 балла, что соответствует оранжевому уровню тревоги. Ситуация сохранится и 28 ноября, также прогнозируется 4 балла — оранжевый уровень.
29 и 30 ноября геомагнитное поле успокоится: индекс снизится до 2 баллов, зеленый уровень. Это значит, что бурь не ожидается, а погодная активность магнитного поля будет близка к норме.
Прогноз на начало декабря 2025 года.
1 и 2 декабря магнитная обстановка останется спокойной, зеленый уровень, около 2−3 баллов. Уже 3−4 декабря ожидается небольшое возмущение: 3 балла, но по-прежнему в пределах зеленого уровня.
5−6 декабря магнитосфера станет возбужденной: индекс повысится до 4−5 баллов, оранжевый уровень. Это значит, что возможны кратковременные геомагнитные всплески, особенно в высоких широтах.
С 7 по 20 декабря бурь не ожидается, но будут отдельные всплески — в пределах зеленого уровня. Конец месяца будет более напряженным: 21−22 декабря — оранжевый уровень (возбужденная магнитосфера), 23 декабря прогнозируется магнитная буря, 24 декабря вновь возбужденная магнитосфера, а 25 декабря обстановка успокоится — зеленый уровень.
Важно: прогнозы на магнитные бури более чем на два-три дня имеют высокую степень неопределенности. Точные изменения будут уточняться по мере приближения даты.
Что такое магнитные бури.
Магнитные бури — это, по сути, «встряска» магнитного поля Земли. Причина — гигантские выбросы энергии на Солнце (вспышки). Длиться такое возмущение может от нескольких часов до нескольких дней. Чтобы понимать силу бури, ученые используют специальный индекс — Kp. Он идет от 0 до 9 баллов, где 0 — это полный штиль, а 9 — настоящая магнитная буря-монстр.
Шкала магнитных бурь и их влияние на нас.
Kp = 0−3 (Спокойно). Большинство людей ничего не чувствуют. Электроника работает стабильно.Kp = 4 (Небольшое возмущение). Могут возникать мелкие сбои в работе спутников. На самочувствии людей это обычно не сказывается.Kp = 5 (Слабая буря, G1). Могут начаться головные боли, легкое головокружение, чувство раздражительности или, наоборот, сонливости. У тех, кто чувствителен к погоде, может «скакать» давление.Kp = 6 (Умеренная буря, G2). Влияние на здоровье усиливается: головная боль и головокружение становятся более заметными. В энергосистемах возможны перепады напряжения.Kp = 7 (Сильная буря, G3). У метеозависимых людей состояние может значительно ухудшиться: возможны мигрени, боли в сердце, обострение хронических заболеваний.Kp = 8−9 (Очень сильная и экстремальная буря, G4-G5). Это редкость, но последствия серьезные. Могут происходить масштабные отключения электричества, пропадать радиосвязь и телесигнал. Для людей это период повышенного риска: сильные головные боли, головокружение и проблемы с сердечно-сосудистой системой — самые частые симптомы.
Чем опасны магнитные бури и как пережить их без последствий — советы кардиолога.
Период магнитных бурь — это не просто «плохое самочувствие», а настоящий стресс для организма, особенно для тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем. В беседе с URA.RU кардиолог Марина Орлова объяснила, что происходит с нашим телом в это время и как себе помочь.
Что происходит с организмом во время магнитной бури.
По словам врача, геомагнитные возмущения бьют по самым слабым местам:
Сосуды. Возникают спазмы, что приводит к скачкам артериального давления и головным болям. Кровь. Она становится более вязкой, кровоток в мелких сосудах замедляется, а это повышает риск образования тромбов. Нервы и сон. Снижается уровень мелатонина — гормона, который отвечает за наш сон. Из-за этого может начаться бессонница, повышается нервозность, и стресс переносится гораздо тяжелее.
Кому стоит быть особенно внимательным.
В зоне повышенного риска — люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертоники, а также те, чей организм ослаблен. Для них последствия бурь могут быть наиболее серьезными.
Простая инструкция: как пережить магнитную бурю с минимальными потерями.
Кардиолог Марина Орлова дает несколько конкретных советов, которые помогут легче перенести этот непростой период:
Спокойствие, только спокойствие. Самое важное — постараться избегать стрессов и конфликтов. Лишние переживания только усугубят ситуацию. Отложите рекорды. Откажитесь на эти дни от интенсивных тренировок в зале. Лучшая альтернатива — спокойная прогулка на свежем воздухе. Пейте воду. Это простое правило помогает разжижать кровь. Старайтесь выпивать не менее 1,5 литров воды в день. Откажитесь от стимуляторов. Кофе, крепкий чай и энергетики обезвоживают организм и перевозбуждают нервную систему, мешая ей справляться с нагрузкой. Лучше заменить их на травяной чай или простую воду.