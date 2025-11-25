Мать пропавшей в Турции москвички вспомнила тревожные изменения в ее поведении

Пропавшая более месяца назад в Турции вместе с сыном москвичка Дарья Лучкина сильно изменилась перед своим исчезновением. Об этом рассказала мать девушки Ольга.
По ее словам, Дарья часто уходила по делам с ребенком, а позже тайно оформила ему заграничный паспорт.
— Я у внука спрашивала: «А чего вы гуляли, а самокат не взяли?» Он мне говорил, мы по делам ходили, там самокат не надо, — вспомнила Ольга.
Кроме того, в последнее время девушка стала более отстраненной и замкнутой по отношению к семье. Особенно Ольгу насторожило то, что Дарья равнодушно отнеслась ко дню рождения своего ребенка.
— В конце октября у внука был день рождения, а потом еще через несколько дней у нее. Мы раньше всегда отмечали: внуку заказывали торт, покупали шарики, украшения. А тут от Даши — полное безучастие, — отметила мать пропавшей москвички в беседе с MSK1.ru.
О произошедшем стало известно 24 ноября. По данным журналистов, 17 октября Лучкина заявила семье, что отправляется на корпоратив и берет с собой сына, объяснив это тем, что коллеги тоже придут с детьми. Позднее родственники выяснили, что девушка и ребенок отправились в аэропорт и вылетели в Стамбул, ничего не сообщив близким и не взяв вещи. В деталях этого загадочного исчезновения разбиралась «Вечерняя Москва».