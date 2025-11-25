Гладков: в Белгородской области два человека пострадали из-за удара БПЛА

В посёлке Октябрьский Белгородского района в результате удара вражеского дрона пострадал жилой дом, два человека получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными повреждениями бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу. Мужчину, пострадавшего от баротравмы везут в городскую больницу № 2 Белгорода.
Дом получил значительные повреждения: разрушены крыша, окна и фасад, добавил Гладков.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в результате беспилотной атаки в Ростовской области погибли три человека и как минимум 10 пострадали.
