Гладков: в Белгородской области два человека пострадали из-за удара БПЛА

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по частному дому.

Источник: Аргументы и факты

В посёлке Октябрьский Белгородского района в результате удара вражеского дрона пострадал жилой дом, два человека получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными повреждениями бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу. Мужчину, пострадавшего от баротравмы везут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Дом получил значительные повреждения: разрушены крыша, окна и фасад, добавил Гладков.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в результате беспилотной атаки в Ростовской области погибли три человека и как минимум 10 пострадали.

