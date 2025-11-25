Подросток планировал теракт в православном храме в Калининградской области

ФСБ задержала подростка, которого подозревают в подготовке теракта в православном храме Калининградской области. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, он действовал по указанию украинских кураторов. Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что подростку предъявили обвинение в покушении на теракт. Суд отправил его под стражу.
В ФСБ рассказали, что несовершеннолетнего задержали 22 ноября у храма, при нем нашли самодельные зажигательные устройства и телефон для связи с куратором. Следствие считает, что он вступил в переписку с вербовщиком запрещенной организации в Telegram, согласился совершить теракт, провел разведку и изготовил устройства.
В ведомстве предупредили, что на фоне активности спецслужб Украины по поиску исполнителей терактов через соцсети и мессенджеры, все лица, которые согласятся помогать противнику, будут установлены и понесут наказание по закону, передает Telegram-канал СК РФ.
До этого сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что предотвратили подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, который планировался по заданию украинских спецслужб.