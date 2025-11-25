Подросток планировал теракт в православном храме в Калининградской области

В ФСБ рассказали, что несовершеннолетнего задержали 22 ноября у храма, при нем нашли самодельные зажигательные устройства и телефон для связи с куратором. Следствие считает, что он вступил в переписку с вербовщиком запрещенной организации в Telegram, согласился совершить теракт, провел разведку и изготовил устройства.