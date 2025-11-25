Жительницу Иркутска приговорили к 9 годам колонии за сбыт наркотиков

IrkutskMedia, 25 ноября. В Иркутске суд вынес приговор в отношении 34-летней местной жительницы. В июне 2025 года женщина пыталась сбыть наркотики в областном центре через тайники, а также хранила запрещенные вещества для личного потребления. Об этом рассказали в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.