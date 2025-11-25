Ричмонд
Цыганскую майнинг-ферму нашли во время рейда в Ленобласти

Полиция Ленинградской области обнаружила майнинг-ферму во время профилактического рейда в цыганском поселении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Незаконную майнинг-установку нашли в подвале жилого дома в поселке Красный Бор Тосненского района. Оборудование изъяли, а его владельцы не смогли предъявить документы, подтверждающие легальное потребление электроэнергии. По факту незаконного подключения проводится проверка.

В ходе масштабного рейда правоохранители проверили личности более сотни цыган, включая 24 несовершеннолетних. Двадцать одного человека доставили в отделы для дополнительной проверки, нескольких привлекли за проживание без паспорта.

Особое внимание уделили условиям жизни детей. В трех семьях обнаружили серьезные нарушения: отсутствие нормальных спальных мест, беспорядок, нехватку продуктов питания и необходимых вещей. На родителей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.

