Скончался пожарный, чья семья сгорела под Сысертью

Спасатель находился в больнице с 5 ноября.
Спасатель Сергей Полетаев, чья жена и ребенок сгорели в пожаре в деревне Кашино (Свердловская область), скончался. Об этом рассказал один из его коллег в соцсетях.
«К сожалению, Сергей скончался. Вечная память», — написал пожарный. Долгое время мужчина лежал с ожогами в больнице Екатеринбурга.
В ночь на 5 ноября в поселке Кашино в доме спасателя произошел пожар, в результате которого погибли его жена и дочь-пятиклассница. Сам Сергей получил ожоги 50−60% тела и с начала ноября находился в стабильно тяжелом состоянии в больнице. Причиной возгорания стало короткое замыкание.