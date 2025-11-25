Ричмонд
Скончался пожарный, чья семья сгорела под Сысертью

Спасатель Сергей Полетаев, чья жена и ребенок сгорели в пожаре в деревне Кашино (Свердловская область), скончался. Об этом рассказал один из его коллег в соцсетях.

Спасатель находился в больнице с 5 ноября.

«К сожалению, Сергей скончался. Вечная память», — написал пожарный. Долгое время мужчина лежал с ожогами в больнице Екатеринбурга.

«К сожалению, Сергей скончался. Вечная память», — написал пожарный. Долгое время мужчина лежал с ожогами в больнице Екатеринбурга.

В ночь на 5 ноября в поселке Кашино в доме спасателя произошел пожар, в результате которого погибли его жена и дочь-пятиклассница. Сам Сергей получил ожоги 50−60% тела и с начала ноября находился в стабильно тяжелом состоянии в больнице. Причиной возгорания стало короткое замыкание.