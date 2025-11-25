ФСБ в Калининградской области задержала подростка за подготовку теракта в храме

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подростка по подозрению в подготовке террористического акта на территории православного храма в Калининградской области. Как сообщили в ЦОС ФСБ, задержанный действовал по заданию украинских кураторов.
Подросток 2008 года рождения был задержан 22 ноября вблизи храма. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что молодому человеку уже предъявлено обвинение в покушении на террористический акт. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
При задержании у подозреваемого были обнаружены и изъяты средства для совершения террористического акта, а также мобильный телефон, который он использовал для переписки с куратором с Украины.
В Центре общественных связей ФСБ также предоставили видео с задержанным, где он признается в содеянном. Отвечая на вопрос о своих намерениях во время задержания, подросток прямо заявил: «Хотел поджечь церковь».
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку убийства высокопоставленного офицера Министерства обороны России, спланированную украинскими спецслужбами. Задержан житель ДНР, который причастен к подготовке теракта с применением боевых отравляющих веществ.