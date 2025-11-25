В ДТП с «Нивой» в Волгоградской области пострадал трехлетний ребенок

В момент аварии в салоне машины находился трехлетний пассажир. К сожалению, в результате происшествия ребенок получил травмы. Водителям Волгоградской области напоминают о необходимости быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, особенно при перевозке детей.