В ДТП с «Нивой» в Волгоградской области пострадал трехлетний ребенок

В Волгоградской области произошло дорожное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок. Инцидент случился 24 ноября в Серафимовичском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительной информации, около полудня на 39-м километре региональной автодороги «Блиновский — Песчаный — Среднецарицынский» женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Нива», потеряла контроль над управлением. В результате отечественный внедорожник съехал с проезжей части.
В момент аварии в салоне машины находился трехлетний пассажир. К сожалению, в результате происшествия ребенок получил травмы. Водителям Волгоградской области напоминают о необходимости быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, особенно при перевозке детей.