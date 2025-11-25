Макрон опроверг планы отправлять французскую молодежь на Украину

«Нам необходимо укреплять связь между вооруженными силами и государством. Но мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину. Речь идет совсем не об этом», — сообщил Макрон в эфире RTL.