Макрон опроверг планы отправлять французскую молодежь на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг предположения о том, что планируемая реформа национальной военной службы может привести к отправке французской молодежи в зону украинского конфликта. Об этом французский лидер заявил в эфире радиостанции RTL.

«Нам необходимо укреплять связь между вооруженными силами и государством. Но мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину. Речь идет совсем не об этом», — сообщил Макрон в эфире RTL.

Во Франции обязательный призыв на военную службу был упразднен в конце 1990-х годов. Это случилось в период президентства Жака Ширака.

Ранее сын Николя Саркози, Луи, выдвинул инициативу, которая предполагает организацию лотереи среди легальных мигрантов с целью их последующего привлечения в армию и облегчения процесса их интеграции в общество. Данная инициатива является одним из способов решения существующих миграционных проблем в стране. В свою очередь, президент Эммануэль Макрон обдумывает возможность запуска программы добровольной военной службы, что способно кардинально изменить стратегию интеграции мигрантов, передает «Царьград».

