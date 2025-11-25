Жительница Камчатки укусила полицейского, объяснив свой поступок стрессом

В Петропавловске-Камчатском женщину осудили за нападение на сотрудника полиции, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел 30 июля, когда 43-летняя женщина была замечена в употреблении алкоголя в общественном месте. Сотрудники МВД сделали ей замечание, но она ответила агрессивно: сначала оскорбила одного из полицейских, а затем укусила его.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Она объяснила свои действия стрессом, вызванным землетрясением, произошедшим в тот день.
Городской суд признал женщину виновной в публичном оскорблении представителя власти и применении к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья. В ходе заседания она раскаялась в содеянном и была оштрафована на 50 тысяч рублей.