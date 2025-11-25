В школах Прикамья усилили безопасность из-за угрозы теракта

Учебная деятельность при этом продолжается в штатном режиме, а администрация призывает местных жителей сохранять спокойствие. Комплекс принятых мер включает осмотр периметров образовательных учреждений, ужесточение правил пропуска, усиление контроля за работой систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, а также телефонной связи и электроснабжения. Дополнительно проведены инструктажи с педагогическим составом и учащимися по вопросам антитеррористической безопасности.