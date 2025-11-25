Суд вынес приговор жителям Ангарска, организовавшим нелегальное казино

Как установило следствие, в 2023—2024 годах один из подсудимых создал организованную группу для систематического извлечения дохода. Используя арендованное помещение, он организовал игорный клуб, маскируя его под заведение для «спортивного» покера. Для этого были размещены соответствующие стенды и зарегистрирован клуб интеллектуальных игр.