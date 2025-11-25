Суд вынес приговор жителям Ангарска, организовавшим нелегальное казино

В Ангарске вынесен приговор по делу о незаконной организации игорного бизнеса под прикрытием покерного клуба. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Ангарский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении девяти жителей города, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.
Как установило следствие, в 2023—2024 годах один из подсудимых создал организованную группу для систематического извлечения дохода. Используя арендованное помещение, он организовал игорный клуб, маскируя его под заведение для «спортивного» покера. Для этого были размещены соответствующие стенды и зарегистрирован клуб интеллектуальных игр.
Главный организатор группы привлек сообщника для привлечения клиентов, а также семерых человек на должности крупье и менеджеров. В марте 2024 года деятельность клуба была пресечена, а при обыске изъято оборудование и свыше 530 тысяч рублей.
Суд назначил всем обвиняемым наказание в виде условного лишения свободы на срок от двух до трех лет с испытательным сроком. Также постановлено конфисковать в доход государства денежные средства и технику, использовавшиеся в преступной деятельности.
Ранее в Иркутской области пресекли деятельность нелегального казино.