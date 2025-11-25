В Ростове задержали молодых людей, забравших у обманутой женщины 1,4 млн рублей

В Ростове-на-Дону задержали курьеров, работавших на мошенников. Двое молодых людей забрали у обманутой женщины 1,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Сначала ростовчанке активно звонили и представлялись то сотрудниками службы безопасности, то работниками банка. В итоге ее убедили перевести деньги на «безопасный счет».
Следуя инструкциям, женщина сняла все свои сбережения и передала курьеру. После этого ей перестали отвечать на звонки.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены 22 и 25-летние жители Азовского района, в их отношении завели дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в полиции.
На данный момент подозреваемые находятся под стражей, ведется следствие.
