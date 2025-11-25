Депутата Рады, призывавшего к ударам по Москве, будут судить заочно

По версии следствия, в октябре 2024 года и в январе 2025 года Гончаренко*, являясь народным депутатом Рады, в ходе публичных выступлений призывал к террористической деятельности, в том числе к нанесению ракетных и бомбовых ударов по Москве. Кроме того, в его речи содержались признаки унижения достоинства группы лиц по признаку национальности, с угрозой применения в отношении них насилия.