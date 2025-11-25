Ричмонд
Петербургская полиция нашла у цыганской семьи майнинг-ферму

Оборудование установили в подвале дома.

Источник: У МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В петербургской полиции рассказали о рейде в Тосненском районе. Правоохранители проверяли цыган. Одна из семей оказалась замешана в «нечистом» деле.

Сотрудники УМВД установили личности свыше 100 человек, в том числе 24 несовершеннолетних. У нескольких оказались проблемы с законом — нет паспортов. В рейде участвовал также представитель военкомата, который вручал повестки.

Также у полицейских возникли вопросы к трем семьям, где у детей не было кроватей, еды и необходимых вещей. В отношении родителей составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.

А в одном из домов на улице 5-я Дорога в поселке Красный Бор стражи порядка нашли в подвале оборудование, похожее на майнинг-установку.

«Владельцы жилья не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии. Данная техника изъята, проводится разбирательство», — уточнили в пресс-службе УМВД.

Также были проверены почти 150 машин в Тосненском районе. Выявлено 20 нарушений — от отсутствия полиса ОСАГО до управления машиной без документов и с наличием различных неисправностей.