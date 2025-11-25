В Воронеже на регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил женщину

Утром 24 ноября в центре Воронежа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент случился около 06:55 на регулируемом пешеходном переходе возле дома № 44 по улице Кольцовская. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.