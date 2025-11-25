Всего в 36 км от Омска выявили вирус бешенства

Вспышка заболевания произошла в личном подсобном хозяйстве. Отныне на время карантина там введены ограничения не только по обороту животных, но и на посещения людей. Доступ посторонним, за исключением специалистов ветеринарной службы и работников, задействованных в ликвидации очага, на территорию ЛПХ запрещен.