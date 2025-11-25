Всего в 36 км от Омска выявили вирус бешенства

В селе Усть-Заостровка, что всего в 36 км от города Омска, выявили вирус бешенства. Указ о применении карантинных мероприятий опубликован на портале правовой информации.
Вспышка заболевания произошла в личном подсобном хозяйстве. Отныне на время карантина там введены ограничения не только по обороту животных, но и на посещения людей. Доступ посторонним, за исключением специалистов ветеринарной службы и работников, задействованных в ликвидации очага, на территорию ЛПХ запрещен.
В самом поселке введен запрет на проведение ярмарок и выставок животных, их запрещено вывозить за пределы Усть-Заостровки. Под запретом отлов диких животных для зоопарков. Карантин продлится до 23 января 2026 года.
Это уже седьмой случай заболевания бешенством в Омском районе за последние три месяца, опасное заболевание вплотную подбирается к городу. Ранее вспышки бешенства также были выявлены в Черлакском, Тюкалинском и Нижнеомском районах.
А недавно «КП Омск» сообщала о том, что лиса напала на жительницу Калачинска. По всем признакам это животное, скорее всего, тоже было бешеным.