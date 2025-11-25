Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всего в 36 км от Омска выявили вирус бешенства

Опасное заболевание подошло вплотную к городу.

Источник: Комсомольская правда

В селе Усть-Заостровка, что всего в 36 км от города Омска, выявили вирус бешенства. Указ о применении карантинных мероприятий опубликован на портале правовой информации.

Вспышка заболевания произошла в личном подсобном хозяйстве. Отныне на время карантина там введены ограничения не только по обороту животных, но и на посещения людей. Доступ посторонним, за исключением специалистов ветеринарной службы и работников, задействованных в ликвидации очага, на территорию ЛПХ запрещен.

В самом поселке введен запрет на проведение ярмарок и выставок животных, их запрещено вывозить за пределы Усть-Заостровки. Под запретом отлов диких животных для зоопарков. Карантин продлится до 23 января 2026 года.

Это уже седьмой случай заболевания бешенством в Омском районе за последние три месяца, опасное заболевание вплотную подбирается к городу. Ранее вспышки бешенства также были выявлены в Черлакском, Тюкалинском и Нижнеомском районах.

А недавно «КП Омск» сообщала о том, что лиса напала на жительницу Калачинска. По всем признакам это животное, скорее всего, тоже было бешеным.