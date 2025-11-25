Труп хабаровчанина обнаружили в квартире многоэтажного дома на Уборевича

На теле присутствовали следы от ударов. От чего именно скончался мужчина, пока неизвестно. Соседи рассказали, что он переехал сюда около шести лет назад вместе с семьей. Позже пара разошлась, и горожанин начал вести полумаргинальный образ жизни — алкоголь стал его постоянным спутником.
«Вы знаете, может быть, и выпивал. Он выглядел, как не совсем обычный нормальный человек, но всегда здоровался. Я просто его знала до этого, когда он жил с женой, и я от него страха не испытывала. Ну не знаю, другие может испытывали», — рассказала соседка.
В гости к покойному постоянно приходили собутыльники. Хозяин жилья даже скидывал им из окна ключи. Соседи, проживающие на нижних этажах, периодически слышали шум сверху и вызывали полицейских в эту квартиру.
На этот раз правоохранители приехали после звонка от мужчин, с которыми погибший выпивал довольно долгое время. По предварительным данным, они пришли к нему около трех часов ночи. Хабаровчанин был уже весь в крови. Его избили на улице, а потом он доковылял до квартиры.
Товарищи предложили вызвать «скорую», но хозяин жилья отказался. Несмотря на инцидент, все продолжили пьянствовать как ни в чем не бывало. Через несколько часов мужчина скончался. Полицейские обнаружили его в комнате на диване. Свидетели, которые могут оказаться и подозреваемыми, допрашиваются. Вскрытие установит причину смерти. Точно сказать, что мужчина погиб от полученных травм, пока нельзя.