Экс-замглавы Нефтеюганска обвинили в мошенничестве

Им удалось получить в аренду участок, на котором предполагалось строительство художественной галереи «Югория». В 2022 года бизнесмены возвели на участке строение, не отвечающее заявленным целям, а тогда ещё действующий замглавы города подписал его ввод в эксплуатацию, затем поспособствовал продаже земли без конкурса и по заниженной цене.