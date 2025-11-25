В Казани водитель «КамАЗа» погиб в результате ДТП

По данным ведомства, 33-летний водитель автомобиля «КамАЗ» выбрал небезопасную скорость, в результате чего он наехал на припаркованный у проезжей части полуприцеп автомобиля DAF.
Вечером 24 ноября в Казани в результате ДТП погиб водитель «КамАЗа». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану.
По данным ведомства, 33-летний водитель автомобиля «КамАЗ» выбрал небезопасную скорость, в результате чего он наехал на припаркованный у проезжей части полуприцеп автомобиля DAF.
От полученных травм водитель грузовика скончался на месте.