В Казани водитель «КамАЗа» погиб в результате ДТП

Вечером 24 ноября в Казани в результате ДТП погиб водитель «КамАЗа». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

По данным ведомства, 33-летний водитель автомобиля «КамАЗ» выбрал небезопасную скорость, в результате чего он наехал на припаркованный у проезжей части полуприцеп автомобиля DAF.

От полученных травм водитель грузовика скончался на месте.