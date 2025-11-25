Локальный режим ЧС ввели в Таганроге после воздушной атаки

В Таганроге локальный режим ЧС ввели в пределах территории, пострадавшей при атаке БПЛА. Об этом по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. Введен локальный режим ЧС в границах этих объектов, — уточнила Светлана Камбулова.
На данный момент специалисты проводят поквартирный обход для определения ущерба и выплат пострадавшим. Глава Таганрога напомнила о том, что в ходе воздушной атаки погибли три человека, еще шесть пострадавших остаются в БСМП.
Напомним, донская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА.
