Экс-глава Крымского района Кубани Лесь останется под стражей до конца декабря

Октябрьский районный суд Краснодара продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Крымского района Сергею Лесю. Чиновник, проходящий по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, останется под арестом до 29 декабря 2025 года.
«Мера пресечения продлена до 29 декабря 2025 года», — сообщили «КП»-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Напомним, Сергея Леся задержали в октябре. Изначально суд избрал меру пресечения до 29 ноября, однако в ходе расследования следствие ходатайствовало о дальнейшем содержании под стражей.
Ранее сообщалось, что во время проверок Лесь попытался уехать из Крымска — с собой прихватил деньги и золотые слитки.