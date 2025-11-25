Экс-глава Крымского района Кубани Лесь останется под стражей до конца декабря

Октябрьский районный суд Краснодара продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Крымского района Сергею Лесю. Чиновник, проходящий по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, останется под арестом до 29 декабря 2025 года.