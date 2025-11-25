Ричмонд
Теракт в православном храме предотвратили в Калининградской области: задержан подросток

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября, ФедералПресс. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на территории православного храма в Калининградской области. Как сообщили в ЦОС ФСБ, задержан несовершеннолетний 2008 года рождения, действовавший по указанию украинских кураторов.

Источник: РИА "Новости"

«Семнадцатилетнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью три статьи 30, частью первой статьи 205 УК России (покушение на террористический акт)», — говорится в сообщении.

Куратор, чья деятельность, как установлено, координируется спецслужбами Украины, дал указание совершить поджог храма. Молодой человек согласился и приступил к активной подготовке преступления, пишет РИА «Новости».

В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный под влиянием пропаганды провел разведку местности, приобрел компоненты и самостоятельно изготовил несколько самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.