Теракт в православном храме предотвратили в Калининградской области: задержан подросток

В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный под влиянием пропаганды провел разведку местности, приобрел компоненты и самостоятельно изготовил несколько самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.