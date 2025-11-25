Теракт в православном храме предотвратили в Калининградской области: задержан подросток

«Семнадцатилетнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью три статьи 30, частью первой статьи 205 УК России (покушение на террористический акт)», — говорится в сообщении.
Куратор, чья деятельность, как установлено, координируется спецслужбами Украины, дал указание совершить поджог храма. Молодой человек согласился и приступил к активной подготовке преступления, пишет РИА «Новости».
В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный под влиянием пропаганды провел разведку местности, приобрел компоненты и самостоятельно изготовил несколько самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.