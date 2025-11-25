Почему Усольцевых не могут до сих пор найти: «В горах может случиться все что угодно»

«В самостоятельном путешествии возможны любые трудности. За семью Усольцевых, конечно, переживаем и не теряем надежды, что люди найдутся. Поиски идут не первый день и вероятно что-то мешает. У нас туристы много ходят в горы и на Алтай, в том числе и в другие районы и всегда мы им говорим — сообщать в МЧС о том, куда они идут. В горах ведь погода очень переменчива: большие заносы, ветер», — резюмировала эксперт.