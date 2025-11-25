Почему Усольцевых не могут до сих пор найти: «В горах может случиться все что угодно»

«Хотелось бы предупредить людей о том, что если идете организованной группой, то необходимо сообщать о своем маршруте в МЧС. Даже если просто отправились самостоятельно в горы ненадолго. Если будут какие-то форс-мажоры, то специалисты могут помочь», — считает Светлана Фоменко.
В любом случае всем туристам, по словам специалиста, которые планируют отправиться в путешествие в горы или лес, следует иметь при себе сотовую связь, теплые вещи и различные предметы для выживания в экстремальных условиях.
«В самостоятельном путешествии возможны любые трудности. За семью Усольцевых, конечно, переживаем и не теряем надежды, что люди найдутся. Поиски идут не первый день и вероятно что-то мешает. У нас туристы много ходят в горы и на Алтай, в том числе и в другие районы и всегда мы им говорим — сообщать в МЧС о том, куда они идут. В горах ведь погода очень переменчива: большие заносы, ветер», — резюмировала эксперт.
Напомним, что семья Усольцевых: супруги Сергей и Ирина и их маленькая дочь приехали в партизанский район Красноярского края в конце сентября на туристическую базу на отдых. Они отправились на короткую прогулку в горы и пропали. Некоторые эксперты полагают, что семья могла сбежать за границу, но следователи пока придерживаются основной версии — несчастный случай.