В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

После ночной атаки беспилотников на Таганрог на некоторых территориях введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Источник: РИА "Новости"

По данным мэра, при налете БПЛА повреждения получили несколько многоквартирных домов, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. Режим ЧС введен в границах этих домов и учреждений, добавила чиновница.

На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Сотрудники муниципалитета начали поквартирный обход.

В результате атаки БПЛА минувшей ночью погибли трое жителей Таганрога. Шесть человек получили ранения и были доставлены в больницу.

