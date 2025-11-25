В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

По данным мэра, при налете БПЛА повреждения получили несколько многоквартирных домов, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. Режим ЧС введен в границах этих домов и учреждений, добавила чиновница.
На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Сотрудники муниципалитета начали поквартирный обход.
В результате атаки БПЛА минувшей ночью погибли трое жителей Таганрога. Шесть человек получили ранения и были доставлены в больницу.
