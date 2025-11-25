В Волжском суд вынес приговор хозяйке собаки, покусавшей ребенка

15 августа 2024 года пенсионерка выгуливала без намордника взрослую западносибирскую лайку. Она привязала собаку на поводке к забору у школы и ушла за покупками. В это время пес напал на проходившего мимо 9-летнего мальчика, причинив ему серьезные рваные раны головы и лица (в щечной и скуловой области, в височной части головы и в области левой ушной раковины), которые требуют хирургического вмешательства. Женщина вину не признала, утверждая, что в момент нападения, она с собакой была в другом месте, однако доказательства, включая видеозаписи и свидетельские показания, опровергли ее версию.