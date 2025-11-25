В Волжском суд вынес приговор хозяйке собаки, покусавшей ребенка

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, Волжский городской суд признал виновной 79-летнюю женщину по ч. 1 ст. 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
15 августа 2024 года пенсионерка выгуливала без намордника взрослую западносибирскую лайку. Она привязала собаку на поводке к забору у школы и ушла за покупками. В это время пес напал на проходившего мимо 9-летнего мальчика, причинив ему серьезные рваные раны головы и лица (в щечной и скуловой области, в височной части головы и в области левой ушной раковины), которые требуют хирургического вмешательства. Женщина вину не признала, утверждая, что в момент нападения, она с собакой была в другом месте, однако доказательства, включая видеозаписи и свидетельские показания, опровергли ее версию.
Суд назначил хозяйке животного наказание в виде ограничения свободы на 1 год и удовлетворил иск родителей пострадавшего о взыскании 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Прокуратура Волгоградской области напоминает о соблюдении правил выгула собак, включая обязательное использование намордника и поводка для обеспечения безопасности окружающих.